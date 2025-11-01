Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Гетеборг ждет рекорда
01.11.2025

Гетеборг ждет рекорда

    • Контейнерооборот порта Гетеборг составил по итогам трех кварталов 2025 года вырос на 4%, сообщили SeaNews в Администрации порта. Рекордные объемы достигнуты как в морской перевалке контейнеров, так и в перевозках контейнеров по железной дороге.

    Всего по итогам января-сентября было обработано 709 тыс. TEU. С учетом достигнутого, в Гетеборге рассчитывают выйти по итогам года на рекордный контейнерооборот. Во всяком случае, показатель за три квартала 2025 года стал самым высоким за всю историю порта.

    При этом рост достигнут главным образом за счет импорта, экспортный грузопоток остается на уровне прошлого года. При этом доля порожняка продолжает снижаться

    Растет объем контейнеров, доставляемых в порт и вывозимых из порта по железной дороге. За 9 месяцев этого года доля железной дороги в перевозках контейнеров в доставке и вывозе контейнеров в/из Гетеборга составила 60%, железнодорожный контейнеропоток увеличился на 4% до 393 тыс. TEU.

    Перевалка ро-ро грузов увеличилась на 1% до 394 тыс. ед. Как и в случае с контейнерами, растет импорт, экспорт остается на уровне прошлого года.

    Перевалка легковых автомобилей сократился на 9% до 172 тыс. ед. В том числе экспорт в Европу упал на 13%, в Штаты – на 21%, главным образом по причине тарифной политики США в отношении европейских автомобилей. Незначительный рост показал импорт автомобилей из Европы.

    Оборот нефтепродуктов снизился на 7% до 15.2 млн тонн. Однако в сентябре зафиксирован рост на 22%.

    Фото: Администрация порт Гетеборг


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    28.05.2025
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2025 вырос на 10,1%
    Экспорт увеличился на 6,4%, импорт – на 28,4%
    2025Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    07.04.2025
    Контейнерооборот Арктического бассейна в феврале 2025 снизился на 4,8%
    Каботаж сократился на 4,5%.
    2025Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    30.09.2025
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в августе 2025 в деталях
    Контейнерооборот портов снизился на 10%.
    Только для подписчиков
    2025Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    07.04.2025
    Грузооборот Арктического бассейна в феврале 2025 в деталях
    Грузооборот портов снизился на 9%.
    Только для подписчиков
    2025Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    28.05.2025
    Грузооборот Балтийского бассейна в апреле 2025 в деталях
    Грузооборот снизился на 4,8%.
    Только для подписчиков
    2025Балтийский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    13.01.2025
    Грузооборот Каспийского бассейна в ноябре 2024 в деталях
    Грузооборот портов Каспийского бассейна увеличился на 0,4%
    Только для подписчиков
    2024ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    01.11.2025 Гетеборг ждет рекорда
    31.10.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 44, 2025
    30.10.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в сентябре 2025 снизился на 30,9%
    30.10.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в сентябре 2025 в деталях
    28.10.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в сентябре 2025 снизился на 23,7%
    27.10.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в сентябре 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    25.10.2025 Из Росморречфлота в Минтранс
    21.10.2025 Бизнес о новых правилах для контейнерных терминалов в Московской области
    21.10.2025 Назначен начальник Уссурийской таможни
    20.10.2025 Правительство направит свыше 9 млрд на строительство судов
    17.10.2025 Квоты на вывоз минеральных удобрений
    15.10.2025 Платная электронная очередь на латвийской границе
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •