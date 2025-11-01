Гетеборг ждет рекорда

Контейнерооборот порта Гетеборг составил по итогам трех кварталов 2025 года вырос на 4%, сообщили SeaNews в Администрации порта. Рекордные объемы достигнуты как в морской перевалке контейнеров, так и в перевозках контейнеров по железной дороге.

Всего по итогам января-сентября было обработано 709 тыс. TEU. С учетом достигнутого, в Гетеборге рассчитывают выйти по итогам года на рекордный контейнерооборот. Во всяком случае, показатель за три квартала 2025 года стал самым высоким за всю историю порта.

При этом рост достигнут главным образом за счет импорта, экспортный грузопоток остается на уровне прошлого года. При этом доля порожняка продолжает снижаться

Растет объем контейнеров, доставляемых в порт и вывозимых из порта по железной дороге. За 9 месяцев этого года доля железной дороги в перевозках контейнеров в доставке и вывозе контейнеров в/из Гетеборга составила 60%, железнодорожный контейнеропоток увеличился на 4% до 393 тыс. TEU.

Перевалка ро-ро грузов увеличилась на 1% до 394 тыс. ед. Как и в случае с контейнерами, растет импорт, экспорт остается на уровне прошлого года.

Перевалка легковых автомобилей сократился на 9% до 172 тыс. ед. В том числе экспорт в Европу упал на 13%, в Штаты – на 21%, главным образом по причине тарифной политики США в отношении европейских автомобилей. Незначительный рост показал импорт автомобилей из Европы.

Оборот нефтепродуктов снизился на 7% до 15.2 млн тонн. Однако в сентябре зафиксирован рост на 22%.

Фото: Администрация порт Гетеборг