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Нигерия запустила свою первую контейнерную линию
08.07.2025

Нигерия запустила свою первую контейнерную линию

    • Нигерийская компания Clarion Shipping West Africa запустила первую в стране контейнерную линию, которая будет обслуживать внутренние перевозки, сообщает Maritime Executive. Тожественная церемония начала работы сервиса состоялась на прошлой неделе в порту Тинкан (Лагос).

    Первый контейнеровоз «Ocean Dragon» 2024 года постройки вместимостью 349 TEU был куплен у китайского судовладельца. Судно зарегистрировано в Панаме. В Clarion Shipping West Africa подчеркивают, что 70% экипажа состоит из нигерийцев.

    Первоначально перевозчик будет работать на внутренних линиях между порта Нигерии. В будущем Clarion Shipping West Africa рассчитывают организовать контейнерные перевозки между африканскими странами из Нигерии на порты Бенина, Ганы, Камеруна, Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуара. Также линия заинтересована в сервисах на Египет.

    В ближайшее время Clarion Shipping West Africa задействует еще один контейнеровоз вместимостью почти 1,8 тыс. TEU на сервисе, соединяющим Нигерию с другими африканским странами.

    Фото: Maritime Executive


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