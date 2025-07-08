Нигерия запустила свою первую контейнерную линию

Нигерийская компания Clarion Shipping West Africa запустила первую в стране контейнерную линию, которая будет обслуживать внутренние перевозки, сообщает Maritime Executive. Тожественная церемония начала работы сервиса состоялась на прошлой неделе в порту Тинкан (Лагос).

Первый контейнеровоз «Ocean Dragon» 2024 года постройки вместимостью 349 TEU был куплен у китайского судовладельца. Судно зарегистрировано в Панаме. В Clarion Shipping West Africa подчеркивают, что 70% экипажа состоит из нигерийцев.

Первоначально перевозчик будет работать на внутренних линиях между порта Нигерии. В будущем Clarion Shipping West Africa рассчитывают организовать контейнерные перевозки между африканскими странами из Нигерии на порты Бенина, Ганы, Камеруна, Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуара. Также линия заинтересована в сервисах на Египет.

В ближайшее время Clarion Shipping West Africa задействует еще один контейнеровоз вместимостью почти 1,8 тыс. TEU на сервисе, соединяющим Нигерию с другими африканским странами.

Фото: Maritime Executive