Возможность открытия контейнерной линии Махачкала – Иран обсудили в Дагестане
10.11.2025

Возможность открытия контейнерной линии Махачкала – Иран обсудили в Дагестане

    • Модернизация портовой инфраструктуры в Республике Дагестан, в частности в рамках развития международного транспортного коридора «Север – Юг» стала предметом обсуждения на рабочей встрече делегаций российских и иранских экспертов в области морского транспорта, которая состоялась в Махачкале 7 ноября. Как сообщается на сайте Росморречфлота, мероприятие организовано в рамках Протокола заседания Постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

    От Росморречфлота участие приняли руководитель агентства Андрей Тарасенко, представители ФГУП «Росморпорт» и АМП Каспийского моря, от правительства Республики Дагестан – заместитель председателя правительства региона Ризван Газимагомедов.

    В рамках обозначенных Президентом и Правительством России задач по развитию МТК «Север – Юг» запланирован ряд мероприятий, направленных на обеспечение безопасности мореплавания, увеличение мощностей, а также расширение номенклатуры грузовой базы морского порта Махачкала. В частности, планируется строительство высокотехнологичного зернового терминала и модернизация контейнерного терминала.

    Российская и иранская стороны обсудили возможность открытия контейнерной линии между морским портом Махачкала и морскими портами Ирана. Также на встрече рассмотрели вопросы создания консорциума судоходных компаний.
    Как отмечают в Росморречфлоте, обновление портовой инфраструктуры, в том числе в рамках федерального проекта «Развитие опорной сети морских портов» нацпроекта «Эффективная транспортная система» позволит увеличить мощность порта почти до 10 млн тонн к 2030 году.

    В рамках встречи обсудили и развитие круизных пассажирских перевозок на Каспийском море.

    В рамках рабочей поездки в Махачкалу руководитель Росморречфлота также провёл рабочие встречи с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым. Помимо развития портовой инфраструктуры и расширения номенклатуры грузов отдельное внимание на встрече уделили теме подготовки кадров в сфере водного транспорта.

    В Дагестане на базе Колледжа машиностроения и сервиса им. С.Орджоникидзе появилось новое направление подготовки плавательного состава для водной отрасли: судоводителей, судовых электриков и судомехаников. В текущем учебном году к обучению приступили 75 курсантов. Проводится активная работа по включению колледжа в систему отраслевых учебных заведений Росморречфлота. В планах передача колледжа Каспийскому институту морского и речного транспорта им. генерал-адмирала Ф.М.Апраксина.

    Соглашение о создании учебного заведения Росморречфлот и правительство Республики Дагестан подписали на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году.

    Морской порт Махачкала – единственный незамерзающий морской порт России на Каспии, он является одним из ключевых узлов МТК «Север – Юг», связывающего российские порты Каспийского региона с Ираном, Индией, Китаем и другими странами Азии и Ближнего Востока, отметили в Росморречфлоте.

    В последние месяцы отмечается увеличение показателей по перевалке генеральных грузов, в частности цемента. Также достигнуты рекордные за последние 10 лет объёмы перевалки зерна. Ежемесячная перевалка зерна составляет 54 тыс. тонн и может быть увеличена. В 2024 году оборот порта, по данным Росморречфлота, вырос на 45%.

    Фото: Росморречфлот


  •  




