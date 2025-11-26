Информационно-аналитическое агентство
Подписан трехсторонний меморандум о сквозных ставках на МТК «Север – Юг»
26.11.2025

    • Железные дороги России, Азербайджана и Ирана заключили меморандум о формировании конкурентоспособных сквозных ставок и развитии логистических сервисов по западному маршруту международного транспортного коридора «Север – Юг».

    Как сообщает пресс-служба РЖД, соответствующий документ подписали в рамках 83 заседания Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества Независимых Государств 26 ноября в Баку генеральный директор – председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров, председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшан Рустамов и заместитель министра дорог и городского развития Исламской Республики Иран, председатель правления – генеральный директор Иранских железных дорог Джаббарали Закери.

    Целью меморандума является достижение стабильного ценообразования при перевозках грузов по маршруту. Стороны договорились до конца года сформировать сквозные ставки с дальнейшим ежеквартальным проведением их комплексной оценки.

    Совместные действия компаний должны повысить коммерческую привлекательность маршрута для грузоотправителей.

    Фото: РЖД


  •  




