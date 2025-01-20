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Россия и Иран планируют организовать регулярные судоходные линии
20.01.2025

Россия и Иран планируют организовать регулярные судоходные линии

    • Россия и Иран планируют в 2025 году организовать регулярные судоходные линии и круизное туристическое судоходство между портами России и Ирана на Каспийском море. Об этом было заявлено в ходе встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщается в телеграм-канале Минтранса.

    В транспортной сфере правительства двухстран активно работают, в первую очередь, в вопросе международно-транспортного коридора «Север – Юг». Так, например, окончательно согласован маршрут железной дороги Решт-Астара.

    Всего по МТК «Север – Юг» за прошлый год перевезено почти 20 млн тонн. «Кроме того, отмечаем рост перевозок между нашими странами всеми видами транспорта»,- говорится в сообщениии.

    Фото: пресс-служба правительства РФ


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