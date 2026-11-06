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Ратифицировано соглашение с Китаем о строительстве нового жд пути
06.11.2026

Ратифицировано соглашение с Китаем о строительстве нового жд пути

    • Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между правительствами России и Китая о совместном строительстве нового железнодорожного пути. Об этом сообщается на сайте Кремля.

    Документ подразумевает строительство второго главного пути на трансграничном участке железной дороги Забайкальск-Маньчжурия. Ширина колеи должна составить 1435 мм.

    Соглашение направлено на создание условий для увеличения объемов передачи грузов между пограничными станциями двух государств.

    Согласно закону стороны сотрудничают на принципах совместного и синхронного строительства, а границей ответственности является точка стыка на российско-китайской государственной границе.

    Фото: пресс-служба Кремля


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