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Туапсе
06.11.2026

Туапсинский балкерный терминал модернизирует железнодорожную инфраструктуру

    • Туапсинский балкерный терминал (ТБТ, входит в Группу компаний «Портовый Альянс») обновляет железнодорожную инфраструктуру в здании станции разгрузки вагонов (СРВ).

    Как сообщили SeaNews в компании, СРВ предназначена для выгрузки минеральных удобрений из хопперов-минераловозов в специальные приемные бункеры. Станция представляет собой закрытое здание с двумя фронтами выгрузки, рассчитанными на поочередную разгрузку четырех вагонов — по два на каждом пути.

    В настоящее время в здании станции выполняется замена верхнего строения двух железнодорожных путей общей протяжённостью 100 метров. Параллельно впервые на терминале обустраивается «мягкий въезд» в СРВ: на каждом пути монтируется специальная переходная плита сопряжения длиной 10 метров.

    «Новое технологическое решение обеспечит плавное позиционирование вагонов в зоне выгрузки, повысит безопасность маневровых операций и поможет продлить срок службы как железнодорожной инфраструктуры, так и строительных конструкций здания. Работы планируем завершить до конца 2026 года», — рассказал начальник отдела капитального строительства ТБТ Сергей Кравченко.

    Началу строительно-монтажных работ предшествовал комплекс проектно-изыскательских мероприятий. В рамках проекта также предусмотрена замена тупиковых упоров.

    Помимо обновления железнодорожной инфраструктуры, на ТБТ продолжается ремонт здания СРВ: выполняется замена облицовки фасада, запланирован ремонт кровельного покрытия. Эти работы повысят эксплуатационную надежность объекта и создадут более комфортные и безопасные условия для персонала.

    Работы выполняются в рамках ремонтной программы ТБТ на 2026 год и кампании «Портового Альянса» по техническому обслуживанию и ремонту инфраструктуры портов и терминалов группы, совокупное финансирование которой утверждено в размере 2,1 млрд рублей.

    К настоящему времени ТБТ выполнил более 70% годового объема ремонтной программы. Кроме того, уже завершён ряд мероприятий, первоначально запланированных на 2027 год.

    Фото: пресс-служба Туапсинского балкерного терминала


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