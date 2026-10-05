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На «Порт Фаворе» создан жд узел
05.10.2026

На «Порт Фаворе» создан жд узел

    • На «Порт Фавор» создали железнодорожный узел для приёма и разгрузки вагонов с минеральными удобрениями, сообщила стивидорная компания в своем телеграм-канале.

    В состав жд узла водят 8,4 км железнодорожных путей, двухпутная станция разгрузки вагонов с автоматизированными позиционерами для точной установки вагонов, а также здание трансбордера для автоматизированного перемещения порожняка.

    Конвейерная система, которая связывает железнодорожную, складскую и причальную инфраструктуру, обеспечивает до 54 сценариев работы с грузом.

    За быстрое документальное сопровождение железнодорожных операций отвечает система ЭТРАН.

    «Для нас важно, чтобы железнодорожный прием, разгрузка, внутреннее перемещение и дальнейшая перевалка были частью одной согласованной системы. Автоматизированные позиционеры и цифровой контроль помогают уменьшить объем ручных операций, тем самым повысить точность работы оборудования и укрепить производственную безопасность», – подчеркнул начальник железнодорожного комплекса Владимир Гладченко.

    Фото: Порт Фавор


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