На «Порт Фаворе» создан жд узел

На «Порт Фавор» создали железнодорожный узел для приёма и разгрузки вагонов с минеральными удобрениями, сообщила стивидорная компания в своем телеграм-канале.

В состав жд узла водят 8,4 км железнодорожных путей, двухпутная станция разгрузки вагонов с автоматизированными позиционерами для точной установки вагонов, а также здание трансбордера для автоматизированного перемещения порожняка.

Конвейерная система, которая связывает железнодорожную, складскую и причальную инфраструктуру, обеспечивает до 54 сценариев работы с грузом.

За быстрое документальное сопровождение железнодорожных операций отвечает система ЭТРАН.

«Для нас важно, чтобы железнодорожный прием, разгрузка, внутреннее перемещение и дальнейшая перевалка были частью одной согласованной системы. Автоматизированные позиционеры и цифровой контроль помогают уменьшить объем ручных операций, тем самым повысить точность работы оборудования и укрепить производственную безопасность», – подчеркнул начальник железнодорожного комплекса Владимир Гладченко.

Фото: Порт Фавор