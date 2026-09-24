Трудовой десант из Туапсе в Усть-Луге

«Портовый Альянс» перераспределяет трудовые ресурсы в соответствии с изменениями транспортной логистики: группа из 35 сотрудников Туапсинского балкерного терминала усилила «Порт Фавор» в Усть-Луге для временной работы на терминале по перевалке минеральных удобрений. Ранее туда также были направлены несколько инженеров ТБТ.

Как сообщили SeaNews в ТБТ, в составе группы — опытные механики, энергетики и докеры-механизаторы, управляющие грузовой и локальной перегрузочной техникой, включая кратцер-кран и судопогрузочную машину. Специалисты передадут коллегам отработанные технологии перевалки минеральных удобрений, стандарты безопасности и культуру производства, которые позволили Туапсинскому балкерному терминалу достичь исторических показателей.

В Усть-Луге команде предоставлено жилье. Специалисты будут применять свой опыт, помогать коллегам и способствовать дальнейшему развитию производственных процессов на объекте.

Временное перемещение специалистов между терминалами — часть единой операционной системы «Портового Альянса», в рамках которой ресурсы и компетенции распределяются с учетом текущих производственных задач. отметили в ТБТ.

Фото: Туапсинский балкерный терминал