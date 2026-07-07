Дефицит комсостава и избыток рядовых моряков

Дефицит комсостава на судах сохраняется. В то же время, предложение рядового состава превышает спрос. К такому выводу пришли BIMCO и Международная палата судоходства (International Chamber of Shipping – ICS) в своем докладе, публикуемом каждые пять лет.

56,25% моряков, работающих на 85 148 судах торгового флота, являются представителями пяти стран – Филиппин, Индии, Китая, России и Индонезии.

В настоящее время, по оценкам, число офицеров, имеющих дипломы, соответствующие требованиям Конвенции ПДНВ, оценивается в 1 048 980 человек, на 22% больше, чем в 2021 году. Среди рядового состава число моряков, имеющих дипломы, соответствующие ПДНВ, выросло на 47%.

Глобальный спрос на моряков с дипломами, отвечающими требованиям ПДНВ, оценивается в 2 547 890 человек, в том числе 1 088 080 офицеров или 1 459 710 человек рядового состава.

С 2021 года, когда был опубликован предыдущий доклад, спрос на дипломированных по ПДНВ моряков вырос на 35%, в том числе на комсостав – на 23,1% и на рядовой состав – на 46,3%.

Самый высокий спрос на дипломированных по ПДНВ офицеров формируют три сегмента торгового флота – суда для перевозки генгрузов (21,4%), балкеры (18,9%) и круизные суда (14%).

В этих же сегментах наблюдается и самый высокий спрос на рядовой состав с дипломами ПДНВ – круизные лайнеры формируют 22,5% общего объема спроса, балкеры – 18,4% и суда для генгрузов – 18%.

Дефицит комсостава в 2026 году оценивается в 39 100 человек против 26 240 в 2021 и 16 500 в 2015 году. Избыток рядовых моряков составляет в 2026 году 56 890 человек против 37 640 в 2021 и 119 000 в 2015 году.

Инфографика: BIMCO, ICS