Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Дефицит комсостава и избыток рядовых моряков
07.07.2026

Дефицит комсостава и избыток рядовых моряков

    • Дефицит комсостава на судах сохраняется. В то же время, предложение рядового состава превышает спрос. К такому выводу пришли BIMCO и Международная палата судоходства (International Chamber of Shipping – ICS) в своем докладе, публикуемом каждые пять лет.

    56,25% моряков, работающих на 85 148 судах торгового флота, являются представителями пяти стран – Филиппин, Индии, Китая, России и Индонезии.

    В настоящее время, по оценкам, число офицеров, имеющих дипломы, соответствующие требованиям Конвенции ПДНВ, оценивается в 1 048 980 человек, на 22% больше, чем в 2021 году. Среди рядового состава число моряков, имеющих дипломы, соответствующие ПДНВ, выросло на 47%.

    Глобальный спрос на моряков с дипломами, отвечающими требованиям ПДНВ, оценивается в 2 547 890 человек, в том числе 1 088 080 офицеров или 1 459 710 человек рядового состава.

    С 2021 года, когда был опубликован предыдущий доклад, спрос на дипломированных по ПДНВ моряков вырос на 35%, в том числе на комсостав – на 23,1% и на рядовой состав – на 46,3%.

    Самый высокий спрос на дипломированных по ПДНВ офицеров формируют три сегмента торгового флота – суда для перевозки генгрузов (21,4%), балкеры (18,9%) и круизные суда (14%).

    В этих же сегментах наблюдается и самый высокий спрос на рядовой состав с дипломами ПДНВ – круизные лайнеры формируют 22,5% общего объема спроса, балкеры – 18,4% и суда для генгрузов – 18%.

    Дефицит комсостава в 2026 году оценивается в 39 100 человек против 26 240 в 2021 и 16 500 в 2015 году. Избыток рядовых моряков составляет в 2026 году 56 890 человек против 37 640 в 2021 и 119 000 в 2015 году.

    Инфографика: BIMCO, ICS


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    24.04.2026
    Туапсинский балкерный терминал готовит специалистов для Балтики
    По перевалке минеральных удобрений
    КадрыобучениеПорт ФаворТуапсинский балкерный терминал
    0
    10.06.2026
    В ЕАЭС договорились о квалификационных требованиях в сфере внутреннего водного транспорта
    Решение направлено на содействие формированию общего рынка услуг водного транспорта на пространстве ЕАЭС.
    ЕЭККадрыРечные перевозки
    0
    12.03.2026
    О знаках различия для речников
    Вводятся знаки различия на форменной одежде работников речного транспорта.
    Знаки различияКадрыперсоналФорма
    0
    25.06.2026
    Первая женщина-машинист грузового локомотива
    Допуск к самостоятельной работе она получит после прохождения практики.
    Женщина на бортуКадрымашинистРЖД
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    06.07.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 27, 2026
    03.07.2026 Прямой жд сервис Китай – Средняя Азия
    03.07.2026 Самый большой контейнеровоз под французским флагом получил имя
    03.07.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в мае 2026 снизился на 69,1%
    02.07.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    02.07.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в мае 2026 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    06.07.2026 Таможня пресекла контрабанду черепах
    03.07.2026 В Москве обсудили развитие западного маршрута МТК «Север – Юг»
    02.07.2026 Замминистра транспорта о замене возрастного флота
    01.07.2026 Вступило в силу Соглашение о единой системе таможенного транзита в рамках ЕАЭС
    01.07.2026 Назначен начальник ДВТУ
    01.07.2026 Приостановлено движение через жд пункты пропуска на финской, латвийской и эстонской границе
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •