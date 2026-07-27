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Судовладельцев освободят от лишней отчетности
27.07.2026

Судовладельцев освободят от лишней отчетности

    • На 618 заседании Совета Федерации поддержаны изменения в Кодекс торгового мореплавания, направленные на приведение российского законодательства в соответствие с международными стандартами. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

    Ключевым нововведением стало сокращение количества судовых документов, что позволит снизить административную нагрузку на судовладельцев. Теперь владельцы полностью автономных судов смогут вести судовой журнал в электронном виде – порядок его оформления утвердит Минтранс России.

    Также в документе закреплены четкие правила идентификации судов. Определены идентифицирующие признаки каждого судна, включающие международный идентификационный номер, присвоенный Международной морской организацией (при наличии), данные о судостроительной верфи, месте и годе постройки, тип и назначение судна, район плавания, а также основные технические характеристики – длину, ширину, высоту борта, валовую и чистую вместимость.

    Важным стало введение в российское законодательство понятия «мореходной книжки» – документа, содержащего сведения о работе и стаже моряка, который должен находиться у члена экипажа при выходе судна в море.

    Фото: Минтранс


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