Граница ускоряется

В рамках поручения президента РФ сенаторами Совета Федерации предложена инициатива, направленная на сокращение времени прохождения контроля грузовыми транспортными средствами в автомобильных пунктах пропуска до 10 минут. Основная цель законопроекта – повышение пропускной способности пунктов пропуска, снижение административной нагрузки на перевозчиков, укрепление конкурентоспособности российских международных транспортных коридоров, сообщает пресс-служба Минтранса.

Ключевым инструментом достижения целевого показателя станет перевод значительной части контрольных процедур в электронный формат еще до прибытия транспортного средства в пункт пропуска. Механизм базируется на едином контуре информационного взаимодействия: перевозчик направляет предварительное уведомление через ГИС ЭПД Минтранса России, после чего система автоматически передает сведения всем контрольно-надзорным органам. Состав сведений – о перевозчике, транспортном средстве, водителе, грузе, документах и маршруте – будет утвержден правительством.

В самом пункте пропуска необходимый объем проверок будет осуществляться только в случае выявления рисков при онлайн-проверке заранее предоставленных данных. Такой подход позволит свести к минимуму количество контактов перевозчика с контролерами и практически исключить представление документов на бумажном носителе. При этом участие в системе остается добровольным.

На сегодняшний день уже проведен ряд подготовительных мероприятий. В частности, разработаны схемы информационного взаимодействия с государственными контрольными органами. Кроме того, реализуется эксперимент в АПП Тагиркент‑Казмаляр. В соответствии с поручением президента планируется масштабировать эксперимент еще на 5 пунктов пропуска на Дальнем Востоке.

Фото: пресс-служба Минтранса