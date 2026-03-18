S7 Cargo запускает электронные авианакладные

На международной выставке TransRussia 2026 S7 Cargo (входит в состав S7 Group) и RWB (Объединенная компания Wildberries&Russ) подписали соглашение, в рамках которого договорились с 1 апреля 2026 года перевозить товары компании по России с использованием электронного перевозочного документа, сообщили SeaNews в S7 Cargo. Решение позволит минимизировать бумажный документооборот и перевести значительную часть данных в цифровой формат.

С 1 сентября 2026 года вступит в силу Федеральный закон №140-ФЗ, который обязывает отрасль грузоперевозок применять электронные перевозочные документы. S7 Cargo и RWB начнут тестировать все процессы, связанные с оформлением электронных авианакладных, до начала действия новых правил в области цифровизации транспорта.

Переход на ЭДО в рамках сотрудничества будет поэтапным. С 1 апреля применение электронной авианакладной предусматривается только для грузовых рейсов. Начиная с 1 сентября 2026 года действие цифровых решений будет распространено на перевозки товаров маркетплейса на пассажирских рейсах авиакомпании S7 Airlines.

Внедрение цифровых документов призвано обеспечить более быструю обработку грузов, повысит прозрачность логистики и поможет соответствовать передовым отраслевым практикам.

Оно также позволит поддержать экосистемные направления, в том числе динамично развивающийся «Ресейл» — площадку для частных продаж, позволяющую клиентам реализовывать товары друг другу с использованием инфраструктуры маркетплейса, и WB Track — сервис доставки посылок между пунктами выдачи заказов для частных отправлений.

S7 Cargo обеспечивает круглогодичную доставку товаров в отдаленные и социально значимые северные города и города Дальнего Востока (Норильск, Магадан, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Анадырь, Певек и другие) с 2022 года.

Суммарно с 2022 года S7 Airlines было выполнено порядка 1600 грузовых рейсов, доставлено более 30 тыс. тонн грузов, что эквивалентно примерно 40 млн товаров. В 2025 году компании перешли на прямое сотрудничество, что позволяет сторонам синхронизировать усилия для обеспечения бесперебойной доставки товаров маркетплейса и развивать совместные инфраструктурные и продуктовые проекты.

Фото: S7 Cargo