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ОСК проведет чемпионат профессионального мастерства
16.09.2026

ОСК проведет чемпионат профессионального мастерства

    • С 21 по 26 сентября в Санкт-Петербурге состоится XI открытый корпоративный чемпионат профессионального мастерства работников обществ Группы ОСК, сообщили SeaNews в корпорации. Организатором мероприятия выступит «Балтийский завод». ОСК проведет чемпионат профессионального мастерства

    В соревнованиях примут участие конкурсанты и эксперты, представляющие 23 предприятия ОСК со всей страны. К состязаниям также присоединятся команды профильных учебных заведений – Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ), Петровского колледжа, Колледжа судостроения, информационных и прикладных технологий (КСИПТ) и Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е.Алексеева.

    Площадками чемпионата станут СПбГМТУ, КСИПТ и Петровский колледж. Формат мероприятия обеспечивает взаимодействие производственного блока и образовательной среды и способствует синхронизации требований реального производства с содержанием образовательных программ.

    ОСК проведет чемпионат профессионального мастерстваСоревнования пройдут по 11 ключевым компетенциям, значимым для судостроительной отрасли:

    • сварочные технологии;
    • сборка корпусов металлических судов;
    • инженерный дизайн CAD;
    • инженер-технолог в машиностроении;
    • управление жизненным циклом;
    • рекрутинг;
    • бережливое производство;
    • судовой электромонтаж;
    • изготовление прототипов (аддитивное производство);
    • инженер по расчету прочности;
    • развитие производственных систем.ОСК проведет чемпионат профессионального мастерства

    По итогам чемпионата победители и призеры получат право представлять Объединенную судостроительную корпорацию на национальных и международных профессиональных соревнованиях. Лучшие студенты смогут начать профессиональную деятельность на предприятиях ОСК и участвовать в реализации значимых отраслевых проектов.

    ОСК проводит чемпионат профессионального мастерства с 2016 года. Первое мероприятие также состоялось в Санкт-Петербурге.

    Фото: ОСК


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