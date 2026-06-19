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«Остерра» станет пилотной площадкой для новых экологических решений
19.06.2026

«Остерра» станет пилотной площадкой для новых экологических решений

    • Компания «Портовый Альянс» готова предоставить площадку дальневосточного терминала «Остерра» для апробации новых экологических практик для портов, специализирующихся на перевалке угля. Как сообщили SeaNews в «Остерре», об этом в ходе круглого стола первого экологического форума «Гармония 2030», который состоялся 15-18 июня в Хабаровском крае, сообщила начальник Управления экологии группы Майя Колосенцева.

    «Остерра» станет пилотной площадкой для новых экологических решенийПо ее словам, в порту внедрены самые современные технологии по снижению выбросов, существующие на сегодняшний день. Все они были включены в отраслевой справочник наилучших доступных технологий (НДТ, последняя редакция 2019 года).

    «У федеральных ведомств были планы актуализировать справочник три года назад, но новых технологий с того времени не появилось, поэтому решение отменили. Я надеюсь, что с участием научного сообщества мы все-таки найдем решения, которые позволят дополнительно снизить выбросы. Мы готовы опробовать новые технологии на нашем терминале, оценить их эффективность и выйти с инициативой о новой редакции справочника НДТ», – сказала М.Колосенцева.

    Кроме того, «Портовый Альянс» может тиражировать опыт «Остерры» на все предприятия, которые занимаются перевалкой угля, добавила она.

    «Остерра» станет пилотной площадкой для новых экологических решенийВ настоящее время эффективность системы пылеподавления на терминале Хабаровского края «Остерра» составляет почти 90%. Дополнительно строится третий пылеветрозащитный экран высотой 25 метров. Для связывания летучей угольной пыли при перевалке угля применяются поверхностно-активные вещества (ПАВ). С 2017 года действует автоматический пост экологического мониторинга качества атмосферного воздуха. Кроме того, на терминале применяются новые технологии, не получившие пока широкого распространения в портовой среде, например, брикетирование угольной пыли. С 2023 года в компанию перестали поступать жалобы от жителей Ванино на угольную пыль.

    Первый экологический форум «Гармония 2030» прошел при поддержке Правительства Хабаровского края и Администрации Ванинского района. Его участниками стали ученые ведущих научно-исследовательских институтов, представители портовых компаний, власти и общественники. Ключевой вопрос мероприятия — как развивать морские порты, минимизируя ущерб для окружающей среды. Организатором мероприятия выступила группа компаний «Портовый Альянс», управляющая морскими портами и терминалами на трех главных экспортных направлениях страны. Форум прошел на терминале «Остерра» в Ванино.

    Фото: «Остерра»


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