«Остерра» станет пилотной площадкой для новых экологических решений

Компания «Портовый Альянс» готова предоставить площадку дальневосточного терминала «Остерра» для апробации новых экологических практик для портов, специализирующихся на перевалке угля. Как сообщили SeaNews в «Остерре», об этом в ходе круглого стола первого экологического форума «Гармония 2030», который состоялся 15-18 июня в Хабаровском крае, сообщила начальник Управления экологии группы Майя Колосенцева.

По ее словам, в порту внедрены самые современные технологии по снижению выбросов, существующие на сегодняшний день. Все они были включены в отраслевой справочник наилучших доступных технологий (НДТ, последняя редакция 2019 года).

«У федеральных ведомств были планы актуализировать справочник три года назад, но новых технологий с того времени не появилось, поэтому решение отменили. Я надеюсь, что с участием научного сообщества мы все-таки найдем решения, которые позволят дополнительно снизить выбросы. Мы готовы опробовать новые технологии на нашем терминале, оценить их эффективность и выйти с инициативой о новой редакции справочника НДТ», – сказала М.Колосенцева.

Кроме того, «Портовый Альянс» может тиражировать опыт «Остерры» на все предприятия, которые занимаются перевалкой угля, добавила она.

В настоящее время эффективность системы пылеподавления на терминале Хабаровского края «Остерра» составляет почти 90%. Дополнительно строится третий пылеветрозащитный экран высотой 25 метров. Для связывания летучей угольной пыли при перевалке угля применяются поверхностно-активные вещества (ПАВ). С 2017 года действует автоматический пост экологического мониторинга качества атмосферного воздуха. Кроме того, на терминале применяются новые технологии, не получившие пока широкого распространения в портовой среде, например, брикетирование угольной пыли. С 2023 года в компанию перестали поступать жалобы от жителей Ванино на угольную пыль.

Первый экологический форум «Гармония 2030» прошел при поддержке Правительства Хабаровского края и Администрации Ванинского района. Его участниками стали ученые ведущих научно-исследовательских институтов, представители портовых компаний, власти и общественники. Ключевой вопрос мероприятия — как развивать морские порты, минимизируя ущерб для окружающей среды. Организатором мероприятия выступила группа компаний «Портовый Альянс», управляющая морскими портами и терминалами на трех главных экспортных направлениях страны. Форум прошел на терминале «Остерра» в Ванино.

Фото: «Остерра»