Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Порт Фавор
28.10.2026

Порт Фавор внедрил систему мониторинга ИТ-инфраструктуры

    • На терминале «Порт Фавор» внедрили систему мониторинга Zabbix для контроля состояния ИТ-инфраструктуры. Как сообщает компания в своем телеграм-канале, решение в реальном времени отслеживает работу серверов, сетевого оборудования, программ и баз данных.

    Система фиксирует, например, нехватку свободного места на сервере, рост нагрузки на оборудование или нестандартную активность в сети.

    Zabbix собирает показатели оборудования и программ, сравнивает их с заданными порогами и при отклонении отправляет уведомление дежурному инженеру в рабочий чат и помогает определить, какой узел требует внимания, на панелях мониторинга и карте сети.

    «Такой подход помогает специалистам быстрее выявлять и устранять потенциальные неполадки. Цифровая система поддерживает обмен данными, координацию операций и непрерывность обработки грузов, помогая сохранять качество и предсказуемость процессов 24/7», – отметили в компании.

    Фото: Порт Фавор


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    24.04.2026
    Туапсинский балкерный терминал готовит специалистов для Балтики
    По перевалке минеральных удобрений
    КадрыобучениеПорт ФаворТуапсинский балкерный терминал
    0
    19.03.2026
    «Электронный тальман» в ВМТП
    Первый в России
    ITВМТПИнновацииТехнологии
    0
    31.03.2026
    MOL будет переоборудовать суда в плавучие дата-центры
    Вместе с Hitachi
    HitachiITMOLДата-центр
    0
    01.10.2026
    Цифровое решение для ускорения обработки импортных поездов из Китая
    Запустила Группа «Дело»
    ITГК "Дело"ИмпортКонтейнерный поезд
    0
    24.09.2026
    Трудовой десант из Туапсе в Усть-Луге
    35 специалистов Туапсинского балкерного терминала направлены на временную работу в «Порт Фавор».
    КадрыПорт ФаворПортовый АльянсТуапсинский балкерный терминал
    0
    05.10.2026
    На «Порт Фаворе» создан жд узел
    Для приёма и разгрузки вагонов с минеральными удобрениями
    жд инфраструктураПорт Фавор
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    28.10.2026 ВМРП увеличил контейнерооборот
    28.10.2026 Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, Q3 2026
    27.10.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 43, 2026
    26.10.2026 HHLA снижает прогноз на итоги 2026
    26.10.2026 Top 26-50 контейнерных линий, Q3 2026
    26.10.2026 Прямой жд сервис с Хайнаня в Москву
    Госрегулирование Показать всё
    28.10.2026 В.Путин о проблемах глобального газового рынка
    27.10.2026 Об итогах 75-й сессия Совета Международной программы КОСПАС-САРСАТ
    26.10.2026 В Суэцком канале ужесточаются требования к возрастным судам
    22.10.2026 Новый министр транспорта – биография
    22.10.2026 А.Никитин назначен заместителем Председателя Правительства
    20.10.2026 Приостанавливается движение через пункты пропуска на границе с Монголией
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •