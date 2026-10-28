Порт Фавор внедрил систему мониторинга ИТ-инфраструктуры

На терминале «Порт Фавор» внедрили систему мониторинга Zabbix для контроля состояния ИТ-инфраструктуры. Как сообщает компания в своем телеграм-канале, решение в реальном времени отслеживает работу серверов, сетевого оборудования, программ и баз данных.

Система фиксирует, например, нехватку свободного места на сервере, рост нагрузки на оборудование или нестандартную активность в сети.

Zabbix собирает показатели оборудования и программ, сравнивает их с заданными порогами и при отклонении отправляет уведомление дежурному инженеру в рабочий чат и помогает определить, какой узел требует внимания, на панелях мониторинга и карте сети.

«Такой подход помогает специалистам быстрее выявлять и устранять потенциальные неполадки. Цифровая система поддерживает обмен данными, координацию операций и непрерывность обработки грузов, помогая сохранять качество и предсказуемость процессов 24/7», – отметили в компании.

Фото: Порт Фавор