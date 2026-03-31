MOL будет переоборудовать суда в плавучие дата-центры

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) Hitachi и Hitachi Systems подписали меморандум о взаимопонимании в области разработки, оперирования и коммерциализации плавучих дата-центров, переоборудованных из бывших в употреблении судов.

Стороны намерены изучить потенциальный спрос, определить основные характеристики и операционные процедуры и разработать технико-экономическое обоснование коммерческой эксплуатации плавучего дата-центра. Начало операций предполагается в 2027 году или позже.

Как поясняют в MOL, спрос на дата-центры в последние годы растет. Использование для их размещения судов снимает вопрос выделения под них существенных площадей и длительных сроков строительства и снижает экологические риски.

MOL в рамках сотрудничества будет отвечать за планирование переоборудования судов, координацию действий и согласование с портовыми властями, формирование требований к морской операционной части, в том числе в отношении швартовки и техобслуживании.

Hitachi и Hitachi Systems будут отвечать за техническую проработку проекта, установки и эксплуатации, определение требований к IT-инфраструктуре и привлечение клиентов, используя свой опыт оперирования наземными дата-центрами в Японии, создания наземных дата-центров в Малайзии и США и установку контейнеризированных дата-центров.

Группа Hitachi также будет использовать в проекте свой комплекс программных решений HMAX, предназначенный для унификации операций дата-центров.

