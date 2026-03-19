«Электронный тальман» в ВМТП

«Владивостокский морской торговый порт», входящий в Транспортную группу FESCO, внедрил систему, которая при помощи машинного зрения осматривает прибывающие контейнеры. Как сообщили SeaNews в Группе, об этом рассказал заместитель директора по ИТ по Дальневосточному региону, директор по информационным технологиям ВМТП Антон Попов на международной логистической выставке ТрансРооссия 2026 в Москве.

Специальный аппаратный комплекс в виде портала с камерами работает на причале. При проезде тягача формируются изображения всех поверхностей контейнера. Технологии цифрового зрения позволяют считывать и вносить в информационную систему всю важную информацию: номер, наличие пломб, трафареты и возможные повреждения.

Это решение – единственное в своем роде в портах России, подчеркнули в FESCO. Вся программная часть разработана с использованием отечественного ПО.

«Мы стремимся внедрять цифровые решения для автоматизации всех направлений деятельности порта. Это залог быстрой и надежной работы ВМТП. Технология умной проверки контейнеров позволяет дополнительно увеличить интенсивность погрузочно-разгрузочных работ и ускорить перевалку. А также повышает прозрачность проведения внутрипортовых операций, что особенно важно для клиентов», – отметил А.Попов.

Помимо «электронного тальмана», рассказал он, «Владивостокский морской торговый порт» реализует и активно применяет полностью безбумажный документооборот с клиентами, систему идентификации и учета вагонов, умную видеоаналитику для повышения безопасности на территории и другие цифровые решения.

