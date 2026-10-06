Туапсинский балкерный терминал обновляет оборудование

Туапсинский балкерный терминал продолжает плановую ремонтную программу 2026 года. Как сообщили SeaNews в компании, в рамках текущей ремонтной программы на ТБТ уже выполнен ряд ключевых работ. В частности, заменены очистительные щетки практически на всех конвейерных линиях терминала и секторный затвор бункера аспирации FS-1.

Сейчас подрядные организации завершают выполнение антикоррозийной защиты на бункеры станции разгрузки вагонов, обновление роликов и роликоопор на конвейерах ВС-5 и ВС-2, ремонт настилов и лестничных трапов на судопогрузочной машине и ленточно-петлевом перегружателе.

На завершающем этапе находятся работы по замене трубопроводов в здании склада минеральных удобрений.

В октябре на терминале запланированы обновление двух приводов мотор-редукторов на конвейере ВС-1, замена конусов кливленд-каскада судопогрузочной машины, изготовление и установка опорной металлоконструкции для кран-балки в ПС-1.

На перспективу предусмотрены замена трех барабанов на стреловом конвейере судопогрузочной машины и при благоприятных погодных условиях, продолжение работ по антикоррозийной защите судопогрузочной машины.

Как отметил технический директор ТБТ Дмитрий Востриков, проводимые работы помогут в дальнейшем обеспечить готовность оборудования к зимнему периоду, снизить риски внеплановых ремонтов.

В 2026 году «Портовый Альянс», в состав которого входит ТБТ, направил более 2,1 млрд рублей на техническое обслуживание и ремонт оборудования всех портов и терминалов группы.

Фото: Туапсинский балкерный терминал