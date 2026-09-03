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Владимир Путин запустил ряд транспортных проектов на Дальнем Востоке
03.09.2026

Владимир Путин запустил ряд транспортных проектов на Дальнем Востоке

    • Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеосвязи с площадки Восточного экономического форума дал старт работе важнейших объектов транспортной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа, сообщила пресс-служба Министерства транспорта РФ.

    «Хочу еще раз обратиться ко всем, кто занимался строительством, подготовкой, инжинирингом, реализацией всех этих замечательных проектов по разным направлениям. Мы в свое время приняли почти со всеми здесь присутствующими коллегами активное участие в разработке планов развития Дальнего Востока. И эти планы реализуются. И, действительно, за развитием Дальнего Востока в значительной степени и будущее всей нашей страны», – сказал Владимир Путин, обращаясь к участникам мероприятия.

    «Дальний Восток планомерно утверждается в статусе ключевых логистических ворот России с прямым выходом на Северный морской путь и рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Это результат скоординированной работы. В единую систему связываем морские порты, железные дороги и пункты пропуска. Ключевой драйвер – модель государственно-частного партнерства», – прокомментировал запуск транспортных объектов Андрей Никитин.

    Как сообщает пресс-служба Минтранса, в Хабаровском крае в районе мыса Манорский досрочно открыт угольный терминал «Порт Эльга». Объект построен в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система». Терминал обеспечит перевалку растущих объемов отечественного экспортного угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Благодаря реализации проекта мощность морского порта Ванино, в границы которого входит угольный терминал, выросла на 30 млн тонн. Мероприятие по строительству реализовано полностью за счет средств инвестора – ООО «Порт Эльга».

    Во Владивостоке запущены 2 этапа реконструкции специализированного контейнерного терминала «Пассифик Лоджистик», который создается на базе существующих мощностей Владивостокского морского порта «Первомайский». Терминал призван обеспечить транзитные и экспортные грузопотоки из/в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Проектом предусмотрена реновация существующего терминала, а также создание новых инфраструктурных мощностей на искусственных земельных участках общей площадью 50,7 тыс. кв. м. Также здесь появится общая причальная линия длиной 484,5 м, и операционная акватория с глубиной до 13,5 м. После завершения проекта в 2027 году мощность контейнерного терминала составит 345,6 тыс. TEU в год (3,2 млн тонн).

    Запущены регулярные «грузовые шаттлы» через железнодорожный пограничный переход Гродеково – Суйфэньхэ с погрузкой на китайской стороне в сообщении с ТЛЦ «Артем». Компания «ФинИнвест» совместно с РЖД отработала технологию, которая позволяет перегружать импортные контейнеры из Китая на полувагоны прямо в ТЛЦ «Артем» и отправлять их вглубь страны, что решает проблему дисбаланса логистических потоков.

    Также дан старт проходке второго Северомуйского тоннеля, реализуемого в рамках модернизации инфраструктуры Восточного полигона железных дорог. Протяженность тоннеля составляет более 15 км, он будет проложен под Северо-Муйским хребтом в северо-восточной части Республики Бурятия. Сооружение станет ключевым элементом развития всего Восточного полигона, сняв инфраструктурные ограничения на одном из самых сложных участков БАМа. Строительство тоннеля повысит надежность перевозочного процесса и обеспечит устойчивый рост грузоперевозок на Восточном полигоне. На площадке смонтированы 4 тоннелепроходческих механизированных комплекса для проходки со стороны Восточного и Западного порталов.

    Фото: Минтранс России


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