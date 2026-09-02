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FESCO договорились о развитии перевозок морепродуктов
02.09.2026

FESCO договорились о развитии перевозок морепродуктов

    • Транспортная группа FESCO заключила на Восточном экономическом форуме ряд соглашений с ГК «Русский Краб» и цифровой платформой FishStat (входит в группу компаний «Камчатский меридиан») о развитии перевозок российской рыбы, краба и других морепродуктов.

    Как сообщили SeaNews в FESCO, перевозки будет организовывать дочерняя компания Группы «Дальрефтранс», специализирующаяся на транспортировке скоропортящихся и режимных грузов в рефрижераторных контейнерах.

    В частности, «Дальрефтранс» и ГК «Русский Краб» договорились в сезоне 2026-2027 годов организовать отправку 2,3 тыс. тонн свежемороженого краба из Мурманска на экспорт в Китай и Южную Корею в рамках специализированного сервиса «Рыбный шаттл», предназначенного для сквозной перевозки российской рыбы и морепродуктов в рефрижераторных контейнерах в страны Азии. Грузы будут следовать через порты Владивосток и Санкт-Петербург с последующей отправкой регулярными линиями FESCO.

    Еще одно соглашение стало продолжением сотрудничества «Дальрефтранс» с цифровой платформой FishStat – экосистемой сервисов для оптовой торговли рыбой онлайн. Стороны договорились о плановых перевозках в 2027 году порядка 14 тыс. тонн рыбы, которая будет доставляться из Петропавловска-Камчатского через Владивосток с дальнейшей отправкой железнодорожным транспортом в центральные регионы России, а также из Владивостока в Китай, Южную Корею и Вьетнам морскими сервисами Группы.

    Кроме того, «Дальрефтранс», ГК «Русский Краб» и FishStat заключили трехстороннее соглашение о намерении организовать комплексный рефконтейнерный сервис для перевозки свежемороженных краба и трубача из районов промысла в Охотском и Беринговом морях. Логистика будет осуществляться с использованием холодильного комплекса в Петропавловске-Камчатском вместимостью 20 тыс. тонн. Далее грузы будут направляться во Владивосток, оттуда продукция сможет следовать в регионы России в составе контейнерных поездов или отправляться на экспорт в Китай, Южную Корею и Вьетнам внешнеторговыми линиями FESCO.

    Соглашения подписали генеральный директор «Дальрефтранса» Андрей Гречкин, генеральный директор ГК «Русский Краб» Сергей Горячев и директор платформы FishStat Евгений Карпов.

    «Для нас особенно важно, что вместе с партнерами, обладающими глубокой экспертизой в рыбной отрасли, мы можем не только планировать конкретные объемы перевозок, но и формировать новые комплексные сервисы от районов промысла до конечных получателей. Для этого мы используем уникальное сочетание транспортных возможностей FESCO, объединяя морские и железнодорожные маршруты в рамках единой логистической цепочки для надежной доставки продукции в рефконтейнерах как в регионы России, так и на азиатские рынки», – подчеркнул А.Гречкин.

    Фото: FESCO


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