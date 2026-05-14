«Дальрефтранс» повезет продукты халяльно

Дочерняя компания Транспортной группы FESCO «Дальрефтранс», специализирующаяся на перевозках скоропортящихся грузов в рефконтейнерах, сертифицирована на соответствие стандартам «Халяль» в области транспортно-логистических услуг.

Как сообщили SeaNews в группе, документ выдан Международным центром стандартизации и сертификации «Халяль» при Духовном управлении мусульман России (МЦСиС «Халяль» при ДУМ РФ).

Сертификат генеральному директору «Дальрефтранс» Андрею Гречкину вручил на площадке XVII экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» генеральный директор МЦСиС «Халяль» Айдар Газизов.

Прохождение сертификации подтверждает соответствие логистических процессов «Дальрефтранс» требованиям к транспортировке халяльной продукции, включая обеспечение изолированности грузов, соблюдение санитарных норм, исключение контакта с запрещенными категориями товаров, а также строгий контроль всех этапов перевозки.

Сертификат соответствия стандартам «Халяль» открывает для «Дальрефтранс» дополнительные возможности по организации экспортных отправок российской продукции на рынки исламских стран: не только на Ближний Восток и Центральную Азию, но и в страны Индийского субконтинента, а также Юго-Восточную Азию, в том числе Индонезию и Малайзию, отметили в компании.

«Мы видим устойчивый рост интереса со стороны грузовладельцев к перевозкам продукции, соответствующей требованиям исламских стандартов, и последовательно адаптируем наши логистические решения под эти задачи. Сертификация не только подтверждает соответствие наших услуг установленным стандартам, но и расширяет возможности работы с новыми рынками и категориями грузов. Мы благодарим Международный центр стандартизации и сертификации «Халяль» за проведенную экспертизу и высокую оценку нашей работы», – сказал А.Гречкин.

