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Прямой жд сервис Китай – Средняя Азия
03.07.2026

Прямой жд сервис Китай – Средняя Азия

    • Транспортная группа FESCO запустила новый железнодорожный сервис FESCO Caravan Shuttle для доставки контейнерных грузов из городов Китая в Казахстан и Узбекистан через сухопутные пограничные переходы Достык и Алтынколь.

    Как сообщили SeaNews в группе, первая партия грузов легкой промышленности была отправлена из китайского города Сиань в Ташкент, на станцию Чукурсай. Общее транзитное время перевозки составило 14 дней.

    Новый сервис ориентирован на перевозку широкого спектра контейнерных грузов, включая товары народного потребления, продукцию промышленного назначения, оборудование, комплектующие и другие номенклатуры.

    «Запуск FESCO Caravan Shuttle является частью стратегии Группы по развитию бизнеса в Центральной Азии. Сегодня Казахстан и Узбекистан входят в число наиболее перспективных логистических рынков региона. FESCO уже представлена собственными офисами в этих странах, а также располагает широкой сетью представительств в Китае. Это позволяет предлагать клиентам комплексные и предсказуемые логистические решения из крупнейших промышленных и экономических центров Китая. В дальнейшем планируем последовательно расширять географию перевозок и линейку сервисов в регионе», – рассказал исполнительный директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (входит в FESCO) Алексей Кравченко.

    Фото: FESCO


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