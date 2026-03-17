Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
FESCO впервые выполнила прямой судозаход в Джидду
17.03.2026

    • Транспортная группа FESCO впервые выполнила прямой заход контейнеровоза в Джидду, крупнейший морской порт Саудовской Аравии на Красном море, в рамках морской линии FESCO Indian Line West (FIL-W), соединяющей Новороссийск с портами Индии и ОАЭ.

    Об этом сообщил в своем выступлении на пленарной сессии международной транспортно-логистической выставки «ТрансРоссия» заместитель генерального директора по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов.

    После обработки судно Группы продолжило рейс по маршруту сервиса FIL-W и направилось в Новороссийск. FESCO рассматривает возможность дальнейших заходов в Джидду исходя из потребностей отправителей и конфигурации грузопотоков.

    «Организация заходов наших судов в новые для FESCO порты позволяет предлагать нашим клиентам более гибкие транспортные решения и расширять возможности работы на разных рынках. Кроме того, в текущих условиях диверсификация маршрутов приобретает особое значение. На фоне ситуации в Ормузском проливе использование портов на Красном море, включая Джидду, может повысить устойчивость транспортных цепочек и обеспечить грузовладельцам дополнительные варианты поставок в регионе», — отметил Г.Маслов.

    Фото: FESCO


    • Добавить комментарий

  •  



  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •