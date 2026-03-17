FESCO впервые выполнила прямой судозаход в Джидду

Транспортная группа FESCO впервые выполнила прямой заход контейнеровоза в Джидду, крупнейший морской порт Саудовской Аравии на Красном море, в рамках морской линии FESCO Indian Line West (FIL-W), соединяющей Новороссийск с портами Индии и ОАЭ.

Об этом сообщил в своем выступлении на пленарной сессии международной транспортно-логистической выставки «ТрансРоссия» заместитель генерального директора по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов.

После обработки судно Группы продолжило рейс по маршруту сервиса FIL-W и направилось в Новороссийск. FESCO рассматривает возможность дальнейших заходов в Джидду исходя из потребностей отправителей и конфигурации грузопотоков.

«Организация заходов наших судов в новые для FESCO порты позволяет предлагать нашим клиентам более гибкие транспортные решения и расширять возможности работы на разных рынках. Кроме того, в текущих условиях диверсификация маршрутов приобретает особое значение. На фоне ситуации в Ормузском проливе использование портов на Красном море, включая Джидду, может повысить устойчивость транспортных цепочек и обеспечить грузовладельцам дополнительные варианты поставок в регионе», — отметил Г.Маслов.

