«Остерра» тестирует новое инженерное решение

Специализированный угольный терминал «Остерра» (находится под управлением Группы компаний «Портовый Альянс») модернизировал оборудование тандемного вагоноопрокидывателя в рамках подготовки инфраструктуры к зимнему пику нагрузок. Внедрение нового инженерного решения позволит повысить надежность технологической линии и увеличить скорость выгрузки смерзшегося угля в зимний период до 20%. Об этом SeaNews рассказали в компании.

В условиях дальневосточной зимы уголь в полувагонах смерзается в плотную массу. Перед выгрузкой самоходный резательный комплекс терминала разрезает ее на пласты, однако при опрокидывании полувагонов наиболее крупные куски угля могут повреждать защитные стенки вагоноопрокидывателя и препятствовать работе механизмов. Для восстановления деформированных конструкций требовалась остановка всей технологической линии на длительное время.

Чтобы исключить риск деформации конструкций и предотвратить внеплановые технологические простои, по инициативе исполнительного директора «Остерры» Владимира Долгополова служба главного механика совместно с главным технологом предприятия усилили боковые стенки бетоном и металлом, изменив конструктив и рабочую зону дробильно-фрезерных машин. Модернизация устранила выявленные уязвимые места оборудования, что позволит ускорить выгрузку в зимний период до 20%.

«В условиях роста грузопотока на Восточном полигоне надежность каждого звена портовой инфраструктуры приобретает стратегическое значение. Мы проактивно устраняем любые потенциальные ограничения для роста. Важно, что наши инженеры смогли найти решение, которое было полностью разработано и реализовано собственными силами предприятия, на основе опыта эксплуатации техники в условиях суровых дальневосточных зим», — отметил Владимир Долгополов.

Модернизация проведена в экспериментальном формате на одном из двух тандемных вагоноопрокидывателей. Второй остается в прежнем конструктиве, это позволит по итогам зимнего сезона проанализировать эффективность нововведений для минимизации внеплановых простоев.

Напомним, «Портовый Альянс» реализует на «Остерре» масштабный инвестиционный проект по увеличению мощности терминала до 40 млн тонн угля в год. Наряду с созданием новых производственных мощностей Группа развивает инженерные компетенции предприятия и совершенствует действующую инфраструктуру, формируя технологическую основу для дальнейшего роста грузооборота.

Фото: «Портовый Альянс»