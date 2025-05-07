В России завершили оценку техсостояния нефтяных танкеров

Оценка технического состояния судов, используемых для перевозки нефти и нефтепродуктов судов вместимостью до 5 тыс. тонн была завершена 30 апреля. Из проверенных 1 333 танкеров выявлены замечания на 230 судах, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса РФ.

«Российским морским регистром судоходства и Российским классификационным обществом 30 апреля в полном объеме завершена оценка технического состояния используемых для перевозки нефти и нефтепродуктов судов валовой вместимостью до 5 000 тонн, эксплуатирующихся под флагом Российской Федерации. Выполнены проверки 1 333 судов. Замечания выявлены на 230 судах», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что владельцам судов с выявленными замечаниями технического состояния установлен срок предъявления судов к внеочередному освидетельствованию с целью устранения выявленных несоответствий.

Кроме того, Ространснадзор завершил проверку соблюдения субъектами положений законодательства о предотвращении и ликвидации загрязнения окружающей среды нефтью и нефтепродуктами с судов, в том числе в результате разливов нефти.

Напомним, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. Оба судна получили повреждения и затонули, произошел разлив мазута в Черное море.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства 23 января поручил вице-премьеру Виталию Савельеву провести ревизию нормативной базы морских и речных перевозок нефти и нефтепродуктов, а также состояние российского танкерного флота. Одним из пунктов повестки совещания был отчет о работе правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море.

Фото: телеграм-канал RT на русском