В. Путин поручил проверить состояние танкерного флота

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства 23 января поручил вице-премьеру Виталию Савельеву провести ревизию нормативной базы морских и речных перевозок нефти и нефтепродуктов, а также состояние российского танкерного флота. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Одним из пунктов повестки совещания был отчет о работе правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море.

«Необходимо провести комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов, нарушений правил мореплавания и безопасности судоходства, проверить состояние танкерного флота, а также провести ревизию имеющегося технического, технологического и научного потенциала по самой ликвидации последствий похожих техногенных аварий», — сказал В. Путин.

По словам главы государства, это комплексная работа, которая затрагивает деятельность сразу целого ряда ведомств. После выполнения поручений президент попросил доложить ему о результатах.

Напомним, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря 2024 года. Оба судна получили повреждения и затонули, произошел разлив мазута в Черное море.

В. Путин 9 января на совещании с министрами поручил подготовить план подъема двух танкеров, затонувших в Черном море, и прекратить утечку с них нефтепродуктов, а также создать комиссию и штаб по ликвидации последствий загрязнения Черноморского побережья.

Для подъема затонувших фрагментов танкеров – носовой части «Волгонефть-239», а также носовой и кормовой частей «Волгонефть-212» – разрабатывается проект. Этот вопрос находится на особом контроле у министра транспорта России Романа Владимировича Старовойта.

Фото: пресс-служба Кремля