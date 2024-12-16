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Два танкера потерпели бедствие в Керченском проливе
16.12.2024

Два танкера потерпели бедствие в Керченском проливе

    • 15 декабря 2024 года в 09:40 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в Керченском проливе танкер «Волгонефть 212» терпит бедствие. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

    По уточненной информации, в связи со сложными погодными условиями (сильный шквалистый ветер, волнение моря до 7 балов) судно получило повреждения.  На борту находилось экипаж в количестве 13 человек.

    «Кроме того, в 10:30 поступило сообщение о том, что еще один танкер «Волгонефть 239» получил повреждение в Керченском проливе. На борту находится 14 человек экипажа, – говорится в пресс-релизе. – На спасение из бухты Камыш-Бурун г.Керчь вышел спасательный буксир «Меркурий» Морского спасательного координационного центра».

    Позже поступила информация о том, что танкер «Волгонефть 212» получил повреждения и сел на мель, «Волгонефть 239» после полученных повреждений лег в дрейф. Вскоре с танкера «Волгонефть 212» эвакуированы 13 моряков, один из них погиб.

    Эвакуация экипажа танкера «Волгонефть 239» приостановлена из-за непогоды. «На судне есть все необходимое для первоочередного жизнеобеспечения. Силы и средства для оказания помощи находятся в готовности», – говорится в телеграм-канале МЧС России.

    Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился создать рабочую группу, которая займется координацией работ по ликвидации последствий крушения танкеров в акватории Черного моря. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, ее возглавит вице-премьер Виталий Савельев.

    В состав комиссии войдут министр транспорта Роман Старовойт, руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, глава Ространснадзора Виктор Басаргин, представители Минприроды, МЧС, администрации Краснодарского края.

    Апдейт: операция по спасению экипажа с танкера «Волгонефть 239» завершена. Все 14 человек благополучно эвакуированы на берег.

    Фото: тееграм-канал RT на русском


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