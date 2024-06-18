Дания хочет ввести ограничения для прохода танкеров с российской нефтью

Власти Дании рассматривают варианты ограничения прохода судов, перевозящих российскую нефть через Балтийское море, сообщает Reuters. Мотивирует это она своей обеспокоенностью тем, что теневой танкерный флот старый и представляет потенциальную опасность для окружающей среды.

«Россия отправляет около трети своего морского экспорта нефти, или 1,5% мировых поставок, через Датские проливы, которые служат воротами в Балтийское море, – пишет издание. – С тех пор как западные страны ввели ценовой лимит на российскую нефть, Россия использует флот старых танкеров, базирующихся и застрахованных за пределами стран Запада».

Как заявил министр иностранных дел Дании Локке Расмуссен, Дания уже собрала группу стран-союзников для того, чтобы изучить меры, направленные против теневого флота РФ. «Такой флот является международной проблемой, и тут нужны международные решения, – цитирует издание министра, который не уточнил, какие именно меры рассматриваются. – Важно, чтобы эти меры могли быть реализованы на практике и были юридически обоснованы с точки зрения международного права».

В свою очередь, посол России в Дании Владимир Барбин подчеркнул, что введение ограничений на проход судов через проливы неприемлемо. «Угрозу безопасности судоходства и морской среды в Балтийском море представляют не танкеры с российской нефтью, а санкции, введенные Западом против России. Об этом должна подумать коалиция государств, созданная по инициативе Дании», – цитирует заявление посла Reuters.

«Беспрепятственный проход судов через датские воды гарантирован Копенгагенской конвенцией 1857 года, которая остается действительной и юридически обязательной», – сказал В.Барбин.

Фото: VesselFinder