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Импорт косметических средств из ЕС в РФ, 2023
14.03.2024

Импорт косметических средств из ЕС в РФ, 2023

    • По данным Евростата, импорт косметических средств (средств для макияжа и средств для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра) из Евросоюза в Россию по итогам2023 года в денежном выражении составил 495,4 млн евро против 427,3 млн евро годом ранее (+15,9%).

    Статистика товарооборота между Россией и ЕС по другим товарным группам, а также по различным видам транспорта и многое другое доступны по ПОДПИСКЕ на закрытую аналитику SeaNews.

    Самый большой объем косметической продукции из Евросоюза в Россию в отчетном периоде 2023 года был завезен в ноябре – на сумму 42,4 млн евро, что сопоставимо с объемом аналогичного периода 2022 года, и августе – на 48 млн евро (+18,8%). Меньше всего косметических средств РФ импортировала из ЕС в сентябре – на 36,3 млн евро (+7,1% относительно сентября 2022 года).

    Основными поставщиками косметических средств в Россию в январе-ноябре 2023 года были Польша, Франция и Литва.

    Польша в 2023 году экспортировала в РФ косметических средств (средств для макияжа и средств для ухода за кожей (кроме лекарственных) на сумму 128,2 млн евро, на 30,3% больше, чем в 2022 году. Тогда Польша отгрузила в РФ этой продукции на сумму 98,4 млн евро. Самая крупная поставка была в октябре 2023 года – на 13,9 млн евро (+56,2%), самая мелкая – в июле (на 8 млн евро, +50,9%).

    Франция в отчетном периоде отправила в Россию косметических средств на сумму 120,6 млн евро (+19,4%). Больше всего французских косметических средств в денежном выражении РФ получила в январе 2023 года – на сумму 13,4 млн евро, на 20,7% меньше, чем в январе 2022 года. Тогда РФ импортировала этой продукции на 16,9 млн евро. Самая маленькая поставка из Франции в РФ была в апреле – на сумму 8,7 млн евро (+210,7%).

    Литва в 2023 году экспортировала в РФ косметических средств на 89,4 млн евро, на 27,9% больше, чем в 2022 году. Тогда Россия получила из Литвы этой продукции на сумму 69,9 млн евро. Самый маленький объем косметических средств в денежном эквиваленте Литва отправила в РФ в январе 2023 года – на сумму 4,5 млн евро (-16,7%), самый большой – в октябре (9,1 млн евро, +24,6%).

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