Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузовые авиаперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-май 2024
23.07.2024

Грузовые авиаперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-май 2024

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    19.02.2024
    58 отмененных рейсов, с 8 по 12 неделю 2024
    По информации аналитического агентства Drewry, с 8 недели по 12 неделю 2024 года объявлено […]
    2024Отмена рейсов
    0
    21.06.2024
    Россия и Вьетнам будут обеспечивать морскую безопасность и свободу судоходства
    В соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права
    ВьетнамРоссияСотрудничествоСудоходство
    0
    28.06.2024
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 26, 2024
    На 26 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами из порта Новороссийск на некоторых […]
    Только для подписчиков
    2024ЗерноФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    13.02.2024
    Сбои в Красном море приводят к заторам в авиахабах
    Грузоотправители, пытающиеся решить проблемы с цепочками поставок на фоне ситуации в регионе Красного моря, […]
    АвиаперевозкиавиатерминалыГрузоперевозкиДубай
    0
    22.05.2024
    Контейнерные порты Турции, 4 месяца 2024
    Контейнерооборот Турции по итогам 4 месяцев 2024 года составил порядка 4,48 млн TEU – […]
    Только для подписчиков
    2024КонтейнерооборотТурция
    0
    09.01.2024
    78 отмененных рейсов, со 2 по 6 неделю 2024
    По информации международного аналитического агентства Drewry, со 2 недели (8-14 января) по 6 неделю […]
    2024Отмена рейсов
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    23.07.2024 MSC скупает контейнеровозы на вторичном рынке
    23.07.2024 Новая грузовая площадка на БАМе
    23.07.2024 Судно «Lady D» готовится к выходу в первый субсидируемый рейс на Сахалин по Севморпути
    22.07.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 29, 2024
    22.07.2024 Загруженность порта Гаосюн возрастает
    19.07.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 29 неделя 2024
    Госрегулирование Показать всё
    23.07.2024 Минэкономразвития РФ участвует в разработке конвенции «Об оборотных грузовых документах»
    15.07.2024 Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами
    11.07.2024 Сформирован детальный план работы северного завоза для Камчатского края
    10.07.2024 Россию и Индию свяжет Северный морской путь
    10.07.2024 Россия и Индия договорились о сотрудничестве на Дальнем Востоке и в Арктике
    09.07.2024 Таможенные органы наделяются правом государственного ветеринарного контроля
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •