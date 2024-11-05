Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 45, 2024
05.11.2024

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 45, 2024

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.05.2024
    Контейнерооборот лидеров, 4 месяца 2024
    Оба порта в плюсе
    2024КонтейнерооборотСингапурШанхай
    0
    24.06.2024
    Морские перевозки между Россией и Евросоюзом, 4 месяца 2024
    Совокупный объем морских перевозок между странами Евросоюза и Россией по итогам первых 4 месяцев […]
    Только для подписчиков
    2024ЕвросоюзЕвростатМорские перевозки
    0
    20.06.2024
    Грузооборот Арктического бассейна в апреле 2024 в деталях
    В апреле 2024 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 11,1% относительно показателя апреля […]
    Только для подписчиков
    2024Арктический бассейнГрузооборотПорты
    0
    11.03.2024
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 10, 2024
    На 10 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами из черноморского порта Новороссийск в […]
    Только для подписчиков
    2024НовороссийскФрахтовые ставкиЧерное море
    0
    26.01.2024
    Безработные контейнеровозы на 8 января 2024 года
    Из-за продолжающихся атак на судоходство в Красном море многие контейнерные линии перенаправили свои контейнеровозы вокруг Африки, […]
    Только для подписчиков
    2024Безработные контейнеровозы
    0
    01.10.2024
    В Ленском бассейне завершилась навигация-2024
    В навигацию 2024 года в Ленском бассейне до северных и арктических районов речники перевезли […]
    2024АнадырьЛенский бассейнНавигация
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    05.11.2024 CULines продает контейнеровозы
    05.11.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 45, 2024
    05.11.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в сентябре 2024 в деталях
    01.11.2024 Новый таможенный склад в Москве
    01.11.2024 Первый контейнерный поезд с терминала «Один пояс, один путь» в Татарстане
    01.11.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 44 неделя 2024
    Госрегулирование Показать всё
    31.10.2024 Правительство установит перечень грузов с исключительно электронным документооборотом
    31.10.2024 Загрузка дальневосточных контейнерных терминалов снизилась до 79%
    25.10.2024 34 года Краснодарской таможне
    24.10.2024 Продлены экспортные квоты на минеральные удобрения
    24.10.2024 Область неопределенности
    18.10.2024 Перевозки по Северному морскому пути просубсидируют
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •