Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 32 неделя 2024
09.08.2024

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 32 неделя 2024

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.07.2024
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 28, 2024
    На 28 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами из порта Новороссийск почти на […]
    Только для подписчиков
    2024ЗерноФрахтовый рынокЧерное море
    0
    29.05.2024
    Экспорт электроэнергии из РФ в ЕС, январь-март 2024
    По данным Евростата, российский экспорт электроэнергии в Евросоюз в денежном эквиваленте в январе-марте 2024 […]
    Только для подписчиков
    2024ЕвросоюзЕвростатРоссия
    0
    27.03.2024
    Экспорт судов из Китая январе-феврале 2024
    По итогам первых двух месяцев этого года экспорт судов из Китая резко вырос, как […]
    2024КитайСудостроениеЭкспорт
    0
    26.04.2024
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 17 неделя 2024
    На 17 неделе года во всех исследуемых портах России подорожали все виды топлива без […]
    Только для подписчиков
    2024Бункерное топливо
    0
    23.07.2024
    Сервис ПОРТСТАТ Грузы обновлен
    Уважаемые подписчики сервиса ПОРТСТАТ, Обновлены данные по грузообороту российских портов за июнь 2024 года […]
    2024ПОРТСТАТ
    0
    22.03.2024
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 12, 2024
    На 12 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных […]
    Только для подписчиков
    2024ВладивостокДальний ВостокФрахтовые ставки
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    09.08.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 32 неделя 2024
    09.08.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в июне 2024 снизился на 12,7%
    08.08.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в июне 2024 в деталях
    08.08.2024 Maersk существенно сократил свою долю на глобальном рынке контейнерных перевозок
    08.08.2024 Оборот мировых контейнерных линий, 5 месяцев 2024
    07.08.2024 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июне 2024 вырос на 7,9%
    Госрегулирование Показать всё
    08.08.2024 Минэнерго берется за организацию перевозок энергоресуров по железной дороге
    07.08.2024 В новый нацпроект «Единая транспортная система» войдут 9 федеральных проектов
    01.08.2024 Новый начальник в СЗТУ
    01.08.2024 На субсидирование морских грузоперевозок в Калининград выделено еще 1,4 млрд
    31.07.2024 Криптовалюты можно будет использовать при трансграничных расчетах
    23.07.2024 Минэкономразвития РФ участвует в разработке конвенции «Об оборотных грузовых документах»
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •