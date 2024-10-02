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Контейнерооборот Арктического бассейна в августе 2024 в деталях
02.10.2024

Контейнерооборот Арктического бассейна в августе 2024 вырос на 71,7%

    • В августе 2024 года контейнерооборот портов Арктического бассейна вырос на 71,7% относительно показателя августа 2023 года.

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    Контейнерооборот Арктического бассейна в августе 2024 вырос на 71,7%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, большая часть контейнеров прошла в каботаже, который по итогам отчетного месяца вырос на 36,9%. В импорте было перевалено в 7,7 раза больше, чем годом ранее. Экспорт составил 2,1 тыс. TEU. В августе 2023 года экспорта не было.

    Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в августе 2024 года соответствовала 5%.

    Груженых контейнеров было обработано на 80% больше, чем в августе 2023 года. Из общего объема груженых 2% приходилось на рефконтейнеры, 98% – на сухие.

    74,1% груженых контейнеров прошли в каботаже, 18,3% – в импорте, 7,6% – в экспорте.

    Перевалка порожних контейнеров выросла на 56,8%.

    В августе 2024 года доля порта Архангельск в общем контейнерообороте Арктического бассейна составляла 38,8%, на Дудинку приходилось 22,4%, через Мурманск прошло 19,7%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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