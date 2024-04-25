Финансовые и операционные показатели FESCO за 2023 год

Транспортная группа FESCO опубликовала операционные и финансовые результаты за 2023 год по МСФО.

Как сообщили SeaNews в группе, по итогам 2023 года выручка выросла на 6% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года до 172 млрд рублей. Показатель EBITDA составил 53,6 млрд рублей, на 25% ниже уровня 2021 года.

Соотношение чистый долг/EBITDA осталось на рекордно низком уровне 0,5х на 31.12.2023г. Чистый долг по состоянию на 31 декабря 2023 года вырос с 2 631 млн рублей до 24 809 млн рублей в сравнении с 2022 годом за счет мероприятий по приобретению активов.

По итогам 2023 года за счет запуска новых сервисов, увеличения количества флота, парка фитинговых платформ и контейнеров FESCO остается крупнейшим логистическим оператором на Дальнем Востоке России, подчеркнули в группе.

Перевалка контейнеров в ПАО «ВМТП» увеличилась на 12% до 859 тыс. TEU.

Объем международных морских перевозок составил 419 тыс. TEU, на 23% выше уровня 2022 года.

Интермодальные перевозки выросли также на 23% до 625 тыс. TEU. Объем каботажные морских перевозок увеличился на 24% до 105 тыс. TEU, железнодорожных контейнерных перевозок – на 17% до 753 тыс. TEU.

Фото с сайта FESCO