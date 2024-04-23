Контейнерооборот российских портов в марте 2024 вырос на 9%

Контейнерооборот всех морских портов России в марте 2024 года увеличился на 9% относительно показателя марта прошлого года.

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Согласно имеющимся официальным данным, импорт вырос на 7,7%, экспорт – на 9,4%. В каботаже было перевалено на 19,7% больше, чем в марте 2023 года. Транзит снизился на 61,5%.

Груженых контейнеров было обработано на 8,5% больше, чем в марте 2023 года. Из общего объема груженых 13,6% приходилось на рефконтейнеры, 86,4% – на сухие.

53,1% груженых контейнеров прошло в импорте, 27,2% – в экспорте, 18,7% – в каботаже и 1% – в транзите.

Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 10,7%.

В марте 2024 года доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов РФ составляла 44,2%, Балтийский бассейн обработал 30,9%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский бассейны приходилось 21,1%, 3,6% и 0,1% соответственно.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

Важно: В связи с тем, что в официальных данных по перевалке грузов и контейнеров по бассейнам и морским портам РФ часть стивидоров скрыта, в сервисе ПОРТСТАТ приводятся только данные открытых стивидорных компаний.

Exсеl-файлы, прикрепленные к онлайн-сервису ПОРТСТАТ и ПОРТСТАТ ПРОФ, дают итоговый показатель по портам им бассейнам, включающий данные по скрытым стивидорам. Самих скрытых стивидоров и их показателей эти файлы не содержат.

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