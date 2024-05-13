Корейские порты проигрывают китайским

Новый альянс Gemini Cooperation, куда входят Maersk и Hapag-Lloyd и который начнет действовать с февраля 2025 года, не включил южнокорейский порт Пусан в число ключевых перевалочных хабов своей маршрутной сети. Альянс отдал предпочтение китайским портам Шанхай и Нинбо, а также Сингапуру, сообщает The Loadstar.

«Администрация порта Пусан и второго в Южной Корее по объемам перевалки контейнерного порта Кванъян призвали правительство принять меры для повышения скорости обработки грузов и конкурентоспособности по затратам вместо того, чтобы оставлять это на откуп операторам терминалов», — пишет издание.

«У судоходных компаний нет другого выбора, кроме как отменять судозаходы при низком объеме перевозок. Производительность у корейских портов ниже, чем у портов других стран», — сказал CEO Pusan Newport Квон Ки Хён, отметив, что необходимо найти способ увеличить контейнерооборот и перевалку в Пусане, чтобы добиться экономии масштаба, при этом специализироваться на конкретных грузах.

«Мы выяснили, почему Gemini выбрал в качестве перевалочных портов Шанхай, Нинбо, Сингапур и Танджунг Пелепас. Альянс отдает приоритет объемам. Годовая пропускная способность Шанхая превышает 40 млн TEU, а Нинбо — 30 млн TEU. Без учета импорта, контейнерный экспорт через Пусан в 2023 году составил всего 10,7 млн TEU, — поясняют в порту Кванъян. – MSC говорит о низкой производительности порта Пусан. В прошлом году скорость обработки в порту Сингапур составила 114 контейнеров в час, тогда как в Пусане 88 контейнеров».

Конкурентоспособность с точки зрения затрат – это еще одна причина. «Сосредотачивая каждую цепочку на меньшем количестве ключевых портов, мы значительно снижаем риск задержек в пути и дополняем основную сеть обширной сетью челночных сервисов, обеспечивающей быстрые, прямые и надежные связи с другими портами. Клиенты должны увидеть положительные изменения в плане надежности расписания, и как ожидается, что они не почувствуют серьезных изменений с точки зрения времени доставки», — отмечают в Hapag-Lloyd, добавляя, что маршрутная сеть альянса Gemini Cooperation еще в стадии доработки и будет обнародована позже.

Фото: Hapag-Lloyd