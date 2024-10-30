Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
США инвестируют 3 млрд в порты
30.10.2024

США инвестируют 3 млрд в порты

    • Президент США Джо Байден объявил об инвестициях в размере 3 млрд долларов в модернизацию в рамках программы «Чисты порт», сообщает Splash.

    Средства будут направлены на приобретение портового оборудования, работающего на аккумуляторах и водороде, 1 тыс. тягачей, 10 локомотивов и 20 судов, а также береговых систем электроснабжения судов, зарядной инфраструктуры и производство солнечной энергии.

    В Белом доме рассчитывают, что модернизация портов сократит выбросы углекислого газа более чем на 3 млн тонн в первые 10 лет реализации проекта. Это эквивалентно потреблению энергии почти 400 тыс. домовладений.

    По данным другого издания, Maririme Executive, больше всего средств получат администрация портов Нью-Йорк и Нью-Джерси ($344 млн), Port of Oakland (322 млн долларов), портовые власти штатов Мэриленд (147 млн) и Джорджия (49 млн), администрация порта Филадельфия (77,7 млн), альянс портов Северо-Запада (3 млн), администрации портов Пуэрто-Рико (1,8 млн) и Хьюстона (3 млн).

    Фото: Marine Traffic


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.02.2024
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2024 в деталях
    В январе 2024 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 1,6% относительно показателя января […]
    Только для подписчиков
    2024Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    05.07.2024
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в мае 2024: снизилась перевалка руды
    В мае 2024 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 2,1% относительно показателя аналогичного […]
    2024ГрузооборотДальневосточный бассейнПорты
    0
    20.09.2024
    Грузооборот российских портов в августе 2024 снизился на 2,9%
    Грузооборот всех морских портов России в августе 2024 года снизился на 2,9% относительно показателя […]
    2024ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    25.03.2024
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2024 снизился на 2,6%
    В феврале 2024 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 2,6% относительно показателя февраля […]
    2024Дальневосточный бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    28.06.2024
    Контейнерные порты Турции, 5 месяцев 2024
    Контейнерооборот Турции по итогам 5 месяцев 2024 года составил 5,64 млн TEU – на […]
    Только для подписчиков
    2024КонтейнерооборотПортыТурция
    0
    10.06.2024
    Грузооборот Балтийского бассейна в апреле 2024: выросла перевалка руды
    В апреле 2024 года грузооборот портов Балтийского бассейна снизился на 5,1% относительно показателя апреля […]
    2024Балтийский бассейнГрузооборотПорты
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    30.10.2024 О контейнерных трендах в Новороссийске
    30.10.2024 Терминал «Моби Дик» в Кронштадте расширяет парк техники
    29.10.2024 COSCO заказывает контейнеровозы за юани
    28.10.2024 FESCO приняла контейнеровоз «Капитан Малахов»
    28.10.2024 Первый в мире складной контейнер «5 в 1»
    28.10.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 44, 2024
    Госрегулирование Показать всё
    25.10.2024 34 года Краснодарской таможне
    24.10.2024 Продлены экспортные квоты на минеральные удобрения
    24.10.2024 Область неопределенности
    18.10.2024 Перевозки по Северному морскому пути просубсидируют
    16.10.2024 Литва намерена денонсировать договор с РФ о торговом судоходстве
    16.10.2024 Увеличен объем квоты на вывоз минеральных удобрений
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •