США инвестируют 3 млрд в порты

Президент США Джо Байден объявил об инвестициях в размере 3 млрд долларов в модернизацию в рамках программы «Чисты порт», сообщает Splash.

Средства будут направлены на приобретение портового оборудования, работающего на аккумуляторах и водороде, 1 тыс. тягачей, 10 локомотивов и 20 судов, а также береговых систем электроснабжения судов, зарядной инфраструктуры и производство солнечной энергии.

В Белом доме рассчитывают, что модернизация портов сократит выбросы углекислого газа более чем на 3 млн тонн в первые 10 лет реализации проекта. Это эквивалентно потреблению энергии почти 400 тыс. домовладений.

По данным другого издания, Maririme Executive, больше всего средств получат администрация портов Нью-Йорк и Нью-Джерси ($344 млн), Port of Oakland (322 млн долларов), портовые власти штатов Мэриленд (147 млн) и Джорджия (49 млн), администрация порта Филадельфия (77,7 млн), альянс портов Северо-Запада (3 млн), администрации портов Пуэрто-Рико (1,8 млн) и Хьюстона (3 млн).

Фото: Marine Traffic