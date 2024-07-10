Контейнерооборот Каспийского бассейна в мае 2024 снизился на 63,1%

В мае 2024 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя мая прошлого года на 63,1%.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт уменьшился на 64%. Импорт сократился на 66,4%. В каботаже было перевалено на 12,2%больше, чем годом ранее.

Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в мае 2024 года соответствовала 0,1%.

Груженых контейнеров было обработано на 88,1% меньше, чем в мае 2023 года. Груженых рефконтейнеров не было.

52,6% груженых контейнеров прошло в импорте, 26,3% – в экспорте, 21,2% – в каботаже.

Перевалка порожних контейнеров выросла на 13%.

В отчетном месяце доля порта Астрахань в общем контейнерообороте Каспийского бассейна составляла 68,3%, Оля перевалил 31,7%.

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