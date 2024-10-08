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Грузооборот Каспийского бассейна в августе 2024 снизилась перевалка зерна
08.10.2024

Грузооборот Каспийского бассейна в августе 2024 снизилась перевалка зерна

    • В августе 2024 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 7,8% относительно показателя августа 2023 года.

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    Грузооборот Каспийского бассейна в августе 2024 снизилась перевалка зерна

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт сократился на 20,4%, импорт – на 5,3%. В транзите было перевалено на 5,6% больше, чем годом ранее. Каботаж вырос в 2,1 раза.

    В августе 2024 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 0,9%.

    В структуре грузооборота портов Каспийского бассейна 30,9% приходилось на зерно. Второй по объемам груз – нефть, ее доля составляла 26,9%. Доля тарно-штучных грузов в августе 2024 года соответствовала 12,9%.

    Самая высокая динамика была в сегменте прочих навалочных грузов, перевалка которых выросла в 5,2 раза. Прочих насыпных грузов было обработано в 3,9 раза больше, чем в августе 2023 года. Оборот пищевого налива вырос на 44,6%.

    Наиболее значительно, на 65,4% сократилась перевалка черных металлов. Грузооборот грузов в контейнерах уменьшился на 43,5%, зерна – на 25,6%.

    В августе 2024 года доля порта Астрахань в общем грузообороте Каспийского бассейна составляла 47,5%, Махачкала обработала 43,7%, на Оля приходилось 8,8%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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