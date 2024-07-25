Контейнерооборот российских портов в июне 2024 вырос на 11,8%

Контейнерооборот всех морских портов России в июне 2024 года увеличился на 11,8% относительно показателя июня прошлого года.

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Согласно имеющимся официальным данным, импорт вырос на 10%, экспорт – на 20,9%. В каботаже было перевалено на 6,4% больше, чем в июне 2023 года. Транзит снизился на 34,4%.

Груженых контейнеров было обработано на 11,6% больше, чем в июне 2023 года. Из общего объема груженых 12,4% приходилось на рефконтейнеры, 87,6% – на сухие.

54,9% груженых контейнеров прошло в импорте, 24,8% – в экспорте, 18,7% – в каботаже и 1,6% – в транзите.

Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 12,4%.

В июне 2024 года доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов РФ составляла 52,1%, Балтийский бассейн обработал 28,2%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский бассейны приходилось 17,8%, 1,8% и 0,2% соответственно.

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