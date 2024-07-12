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Черновик
12.07.2024

Грузооборот Каспийского бассейна в мае 2024 выросла перевалка тарно-штучных грузов

    • В мае 2024 года грузооборот портов Каспийского бассейна увеличился на 14,4% относительно показателя мая 2023 года.

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    Грузооборот Каспийского бассейна в мае 2024 выросла перевалка тарно-штучных грузов

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 10%, импорт – на 68,5%. В каботаже было перевалено на 70,4% больше, чем за аналогичный месяц 2023 года. Транзит снизился на 12,3%.

    В мае 2024 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 1,1%.

    В структуре грузооборота портов Каспийского бассейна 41,1% приходилось на зерно. Второй по объемам груз – нефть, ее доля составляла 21,3%. Доля тарно-штучных грузов в мае 2024 года соответствовала 12%.

    Самая высокая динамика была в сегменте прочих навалочных грузов, перевалка которых выросла в 2,9 раза. Прочих генеральных грузов было обработано на 65% больше, чем в мае 2023 года. Оборот тарно-штучных грузов вырос на 47,7%.

    Наиболее значительно, на 81% сократилась перевалка грузов в контейнерах. Грузооборот лесных грузов уменьшился на 31,6%, прочих насыпных грузов – на 24,2%.

    В мае 2024 года доля порта Астрахань в общем грузообороте Каспийского бассейна составляла 50,2%, Махачкала обработала 35,3%, на Оля приходилось 14,5%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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