Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в сентябре увеличился на 8,2%

В сентябре 2024 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 8,2% относительно показателя сентября 2023 года.
Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 6,6%, импорт – на 10%. Каботажа в сентябре 2024 года не было.
Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в сентябре 2024 года соответствовала 17,4%.
Груженых контейнеров было обработано на 15,2% больше, чем в сентябре 2023 года. Из общего объема груженых 6% приходилось на рефконтейнеры, 94% – на сухие.
59,4% груженых контейнеров прошло в импорте, 40,6% – в экспорте.
Перевалка порожних контейнеров снизилась на 9,7%.
В сентябре 2024 года все контейнеры прошли через Новороссийск.
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