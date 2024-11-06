Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в сентябре увеличился на 8,2%

В сентябре 2024 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 8,2% относительно показателя сентября 2023 года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 6,6%, импорт – на 10%. Каботажа в сентябре 2024 года не было.

Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в сентябре 2024 года соответствовала 17,4%.

Груженых контейнеров было обработано на 15,2% больше, чем в сентябре 2023 года. Из общего объема груженых 6% приходилось на рефконтейнеры, 94% – на сухие.

59,4% груженых контейнеров прошло в импорте, 40,6% – в экспорте.

Перевалка порожних контейнеров снизилась на 9,7%.

В сентябре 2024 года все контейнеры прошли через Новороссийск.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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