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Контейнерные поезда Китай – Европа через КПП Алашанькоу и Хоргос
18.04.2024

Контейнерные поезда Китай – Европа через КПП Алашанькоу и Хоргос

    • С начала текущего года через КПП Алашанькоу и Хоргос, два крупнейших железнодорожных погранперехода в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, прошло более 4 000 грузовых поездов Китай – Европа.

    Хоргос пропустил 2031 поезд, Алашанькоу – 2014. Это более 40% от общего количества грузовых поездов Китай – Европа, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные Урумчийской таможни.

    По мере увеличения количества грузовых поездов Китай – Европа расширяется и ассортимент перевозимых ими товаров. Ранее он ограничивался в основном одеждой, обувью и головными уборами, а теперь включает крупногабаритное оборудование, автомобили, литиевые аккумуляторы и другие товары.

    Согласно данным Урумчийского филиала корпорации «Китайские железные дороги», на данный момент через Хоргос проходят 80 маршрутов международных железнодорожных грузоперевозок Китай – Европа в 45 городов и регионов в 18 странах, а через КПП Алашанькоу – 118 таких маршрутов, которые связывают КНР с 21 страной и регионом мира.

    Фото: Xinhua 


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