Оборот вагонов ускорился

Системные меры по регулированию парка порожних вагонов, принятые железнодорожниками совместно с операторами и грузовладельцами, принесли ощутимые результаты. Об этом шла речь на брифинге для грузоотправителей, который провел первый замглавы РЖД Сергей Кобзев, сообщается в телеграм-канале РЖД.

В частности, за ноябрь удалось убрать с путей общего пользования 70 тысяч лишних вагонов, не задействованных в перевозочном процессе.

В итоге оборот вагона в целом на сети железных дорог ускорился на 1,3 суток. Повысилась маршрутная скорость грузовых поездов, надежность доставки грузов. Отмечается рост среднесуточной погрузки и выгрузки, сокращение задержек в пути.

«Компания перешла в режим декадного планирования и прогнозирования отправления грузов, что позволяет более точно определять необходимые грузовладельцу ресурсы и синхронизировать работу с операторами вагонов», – подчеркнул С.Кобзев.

«Ключевые грузоотправители также отметили повышение ритмичности перевозок и качества обеспечения грузовой базы погрузочным ресурсом», – говорится в сообщении.

Фото: РЖД