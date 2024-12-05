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Оборот вагонов ускорился
05.12.2024

Оборот вагонов ускорился

    • Системные меры по регулированию парка порожних вагонов, принятые железнодорожниками совместно с операторами и грузовладельцами, принесли ощутимые результаты. Об этом шла речь на брифинге для грузоотправителей, который провел первый замглавы РЖД Сергей Кобзев, сообщается в телеграм-канале РЖД.

    В частности, за ноябрь удалось убрать с путей общего пользования 70 тысяч лишних вагонов, не задействованных в перевозочном процессе.

    В итоге оборот вагона в целом на сети железных дорог ускорился на 1,3 суток.  Повысилась маршрутная скорость грузовых поездов, надежность доставки грузов. Отмечается рост среднесуточной погрузки и выгрузки, сокращение задержек в пути.

    «Компания перешла в режим декадного планирования и прогнозирования отправления грузов, что позволяет более точно определять необходимые грузовладельцу ресурсы и синхронизировать работу с операторами вагонов», – подчеркнул С.Кобзев.

    «Ключевые грузоотправители также отметили повышение ритмичности перевозок и качества обеспечения грузовой базы погрузочным ресурсом», – говорится в сообщении.

    Фото: РЖД


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