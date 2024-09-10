Станция Угловая сможет обрабатывать в 3 раза больше контейнеров

ОАО «Российские железные дороги» сообщили о завершении первого этапа реконструкции станции Угловая Дальневосточной железной дороги в рамках совместного проекта с частным инвестором по развитию контейнерных перевозок из ТЛЦ «Сухой порт».

На терминале построены два пути, которые могут принимать грузовые составы целиком, и примыкание к инфраструктуре общего пользования.

Новая технология работы позволит увеличить объём переработки контейнеров на станции в 3 раза, в том числе благодаря возможности их погрузки в полувагоны.

«РЖД последовательно работают над увеличением объёмов перевозок контейнеров с Дальнего Востока до 4,5 тыс. ДФЭ в сутки. Этому способствует как реализация подобных совместных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры, так и комплекс технологических мероприятий», — подчеркнули в компании.

Фото: РЖД