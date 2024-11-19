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На контейнерном терминале жд станции Наушки увеличили количество досмотровых площадок
19.11.2024

На контейнерном терминале жд станции Наушки увеличили количество досмотровых площадок

    • На контейнерной терминале железнодорожной станции Наушки (Бурятия) открыли новые досмотровые площадки, сообщается в телеграм-канале ФТС России. Количество площадок для досмотра товаров увеличилось с двух до шести.

    «Пункт пропуска Наушки входит в число приоритетных пунктов пропуска в России, которые формируют более 80% международного грузооборота. В регионе деятельности Бурятской таможни это 95% транзитного международного грузопотока», – говорится в сообщении.

    По данным ФТС, с начала года через пункт пропуска перемещено более 7 млн тонн грузов, около 4,5 тыс. грузовых составов. По сравнению с прошлым годом грузооборот увеличился на 10%.

    «Это очень важное событие, как для развития железнодорожного пункта пропуска Наушки, так и для таможенной службы. Мы получили 4 дополнительных новых хорошо оборудованных досмотровых места, где можно проводить фактический таможенный досмотр товаров и грузов, перемещаемых в контейнерах», – отметил начальник Бурятской таможни Иван Бурлака.

    Расширение площадей повысит оперативность прохождения таможенных процедур при перемещении грузов через российско-монгольскую границу, рассчитывают в ФТС.

    В РЖД отмечают, что количество мест для таможенного досмотра увеличилось в два раз – до 12 вагонов – благодаря обновлению грузового терминала. В частности, железнодорожники расширили контейнерную площадку и провели реконструкцию подкрановых путей. Для размещения грузов построили крытый склад площадью свыше 1,5 тыс. куб.м , а также административные здания. Обновили систему освещения и видеонаблюдения.

    «Проведенная модернизация грузового терминала Наушки позволит повысить его производительность. Это особенно важно в условиях роста перевозок между Россией и Монголией», – говорится в сообщении в телеграм-канале РЖД.

    Фото: телеграм-канал ФТС


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