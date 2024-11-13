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Экспортные перевозки удобрений по жд, 10 месяцев 2024
13.11.2024

Экспортные перевозки удобрений по жд, 10 месяцев 2024

    • Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам 10 месяцев 2024 года выросли на 16,5%. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, их объем достиг 29,3 млн тонн.

    БОльшая часть экспортных удобрений была перевезена в направлении портов. Так, в направлении портов Северо-Запада было перевезено 21,5 млн тонн (+24,9%), Юга — 3,3 млн тонн (+7,9%), Дальнего Востока — 128 тыс. тонн (рост в 1,8 раза).

    Всего с января по октябрь 2024 года на сети железных дорог было погружено 55,9 млн тонн удобрений – на 6,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Больше всего удобрений было отгружено из Пермского края (15,1 млн тонн, рост на 22,2%), Мурманской области (12,4 млн тонн, +4,9%) и Новгородской области (4,4 млн тонн, +10,4%).

    Фото: РЖД


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