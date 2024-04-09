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Индекс соответствия линейному расписанию повысился
09.04.2024

Индекс соответствия линейному расписанию повысился

    • После нескольких недель напряженности, вызванной кризисом на Красном море, установилась некоторая стабильность, и теперь маршруты вокруг Африки нормализуются, пишет Sea-Intelligence.

    Так, по данным агентства, в феврале этого года по сравнению с показателем предыдущего месяца индекс соблюдения расписания контейнерных маршрутов вырос на 1,7 проц. пунктов и составил 53,3%. Однако в сравнении с прошлогодним показателем индекс снизился 6,9 проц. пункта.

    В то же время среднее время опоздания в сравнении с предыдущем месяцем увеличилось в феврале на 0,71 суток до 5,46 суток, что соответствует докризисному уровню. Однако относительно показателя февраля прошлого года опоздания уменьшились на 0,17 суток (прим. SeaNews: среднее время задержки рассчитывается только по опоздавшим судам, без учета тех, что пришли вовремя).

    Самым надежным с точки зрения соблюдения расписания в феврале этого года был Hapag-Lloyd – у него соответствие расписанию составляло 54,9%. За Hapag-Lloyd идут ONE и CMA CGM, у которых индекс соблюдения расписания составил 51,9% и 51,8% соответственно. 

    Самый низкий показатель соблюдения расписания был у PIL – 45,3%.

    В целом 7 из 13 крупнейших линий показали в феврале улучшение соблюдения расписания. Наиболее существенное улучшение отмечено у Hapag-Lloyd – на 9,7 проц. пункта, наименьшее у Evergreen – на 5 проц. пунктов.

    По сравнению с показателем февраля прошлого года ни одна из 13 крупнейших линий не показали рост индекса соответствия расписанию.

    Фото: Shipspotting/ Viii Csaba

     


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