Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Товарооборот Россия — Казахстан в январе-апреле 2022
21.03.2024

Товарооборот Россия – Казахстан в январе 2024 года

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.03.2024
    OCEAN Alliance подписал Day 8 Product
    Члены OCEAN Alliance, куда входят CMA CGM Group, COSCO Container Lines, Evergreen и OOCL, […]
    2024CMA CGMOCEAN Allianceсервисы
    0
    20.03.2024
    Морские перевозки между Россией и Евросоюзом, январь 2024
    Совокупный объем морских перевозок между странами Евросоюза и Россией по итогам первого месяца 2024 […]
    Только для подписчиков
    2024ЕвросоюзМорские перевозкиРоссия
    0
    18.03.2024
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в феврале 2024 в деталях
    В феврале 2024 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна увеличился относительно показателя февраля прошлого года […]
    Только для подписчиков
    2024Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    21.02.2024
    Экспорт зерна из России в 2023 году составил 66 млн тонн на сумму почти 15,5 млрд долларов
    По торговле пшеницей Россия удерживает первое место в мире
    20232024дружественные страныЗерно
    0
    28.02.2024
    Мурманский МТП начал реализацию арктической программы 2024 года
    В Мурманском морском торговом порту НТК началась реализация арктической программы 2024 года. Первым обработанным […]
    2024арктическая программаМурманский морской торговый порт
    0
    29.01.2024
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 4, 2024
    Ставки на большинстве исследуемых трейдов выросли
    Только для подписчиков
    2024Фрахтовые ставки
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    21.03.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале вырос на 37,8%
    20.03.2024 Соглашения FESCO о развитии экспортных и внутрироссийских контейнерных перевозок
    20.03.2024 FESCO займется поставками комплектующих для первого российского серийного электромобиля Атом
    20.03.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале 2024 в деталях
    19.03.2024 FESCO договорилась о развитии контейнерных перевозок с российскими партнерами
    19.03.2024 «РЖД Логистика» откроет СВХ на терминале «Сухой порт Чайковский»
    Госрегулирование Показать всё
    20.03.2024 Об учреждении акционерного общества «Север-Юг»
    20.03.2024 В.Путин подписал указ, расширяющий исключения из запрета на сделки с активами в сфере финансов и ТЭК
    18.03.2024 Товары, ввозимые на территорию портовых ОЭЗ, подлежат таможенному декларированию
    18.03.2024 Правительство профинансирует завершение опытно-конструкторских работ, связанных с развитием судоходства
    14.03.2024 Правительство вносит изменения в схему территориального планирования
    12.03.2024 В международных расчетах можно использовать цифровые финансовые активы
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •